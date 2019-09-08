خطوة تركي آل الشيخ المقبلة.. هل ينافس ألميريا برشلونة وريال مدريد فى الليجا

أينما تواجد تركي آل الشيخ رئيس الهئية العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، يحدث طفرة كبيرة في المكان المتواجد فيه، لعل آخر محطاته نادي ألميريا الإسباني الذي اشتراه مؤخرا ونجح في إحداث ثورة هائلة داخله.



بعد 3 أسابيع فقط نجح تركي آل الشيخ في إحداث تغيير شامل في النادي، بتعيين محمد العاصي رئيسا للنادي، والبرتغالي بيدور إيمانوييل مديرا فنيا جديدا للفريق.



الثورة شملت أيضا اللاعبين، حيث تعاقد تركى آل الشيخ مع 13 صفقة من العيار الثقيل، بالإضافة إلى جلب اللاعبين الشباب وربطهم بعقود طويلة الأمد.



تركي آل الشيخ دائما ما يعرف بحبه الشديد للمنافسة على الألقاب، وهو ما ظهر عندما كان مالكا لبيراميدز، حيث تعاقد مع أفضل اللاعبين، ونجح في بناء فريق قوي، وحول فريق الأسيوطي "بيراميدز حديثا" الذي كان ينافس على الهبوط، إلى فريق مرعب، ينافس الأهلي والزمالك على الألقاب، ونجح في هزيمة الأهلي والزمالك في الموسم الماضي، بالإضافة إلى التأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه.



ألميريا قد يكون خطرا كبيرا على برشلونة وريال مدريد حال التأهل إلى الليجا الموسم المقبل، حيث أصبح النادي يمتلك الإمكانات المادية التي تؤهله للمنافسة على جيمع البطولات، وقد تتكرر تجربة بيراميدز مرة أخرى في الدوري الإسباني.