سفير كندا في القاهرة: نفتخر بامتلاك أسطول مصر للطيران تكنولوجيا رائدة

لقد سـعدت بالإنضمام الى نظيري 🇫🇷 @SRomatet للترحيب بوصول طائرات Airbus A220 (الكندية C Ceries ) الى مصر. نفتخر بأن أسطول مصر للطيران @EGYPTAIR أصبح لديه تكنولوجيا 🇨🇦 رائدة وأتطلع الى رحلتي الأولى! شراكة رائعة بين كندا ومصر وفرنسا 🇨🇦+🇪🇬+🇫🇷! pic.twitter.com/bG9l92kiTl — Jess Dutton (@JessDutton1) September 8, 2019

عبَّر السفير جيس داتون، سفير كندا في القاهرة، عن فخره بالشراكة بين مصر وفرنسا وكندا في مجال الطيران الجوي.وقال السفير الكندي في القاهرة، عبر صفحته على «تويتر»: «لقد سـعدت بالاضمام إلى نظيري الفرنسي ستيفان روماتية، للترحيب بوصول طائرات Airbus A220 (الكندية C Ceries ) إلى مصر».وأضاف سفير كندا في القاهرة: «نفتخر بأن أسطول مصر للطيران أصبح لديه تكنولوجيا كندية رائدة.. وأتطلع الى رحلتي الأولى!».وختم سفير كندا في القاهرة حديثه عن استقبال الطائرات الجديدة: « شراكة رائعة بين كندا ومصر وفرنسا».