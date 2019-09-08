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أخبار البلد

سفير كندا في القاهرة: نفتخر بامتلاك أسطول مصر للطيران تكنولوجيا رائدة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:35 م
سفيرا كندا وفرنسا
سفيرا كندا وفرنسا في القاهرة خلال اتسقبال الطائرة
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
عبَّر السفير جيس داتون، سفير كندا في القاهرة، عن فخره بالشراكة بين مصر وفرنسا وكندا في مجال الطيران الجوي.

وقال السفير الكندي في القاهرة، عبر صفحته على «تويتر»: «لقد سـعدت بالاضمام إلى نظيري الفرنسي ستيفان روماتية، للترحيب بوصول طائرات Airbus A220 (الكندية C Ceries ) إلى مصر».

وأضاف سفير كندا في القاهرة: «نفتخر بأن أسطول مصر للطيران أصبح لديه تكنولوجيا كندية رائدة.. وأتطلع الى رحلتي الأولى!».

وختم سفير كندا في القاهرة حديثه عن استقبال الطائرات الجديدة: « شراكة رائعة بين كندا ومصر وفرنسا».

سفير كندا في القاهرة: نفتخر بامتلاك أسطول مصر للطيران تكنولوجيا رائدة
سفير كندا في القاهرة: نفتخر بامتلاك أسطول مصر للطيران تكنولوجيا رائدة
سفير كندا في القاهرة: نفتخر بامتلاك أسطول مصر للطيران تكنولوجيا رائدة
سفير كندا في القاهرة: نفتخر بامتلاك أسطول مصر للطيران تكنولوجيا رائدة

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