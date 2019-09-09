ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

ماذا أفعل حال التلبس بنجاسة قبل الصلاة ؟.. الإفتاء تقدم ثلاثة حلول

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:02 ص
التلبس بنجاسة قبل
التلبس بنجاسة قبل الصلاة
الفكر الديني
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن طهارة الملابس شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها.

وأضاف «شلبي» فى إجابته عن سؤال «هل يجوز الصلاة في المسجد حال التلبس بنجاسة؟»، أنه أولا: إذا كانت هذه النجاسة بسيطة يستطيع الشخص التطهر منها بسهولة؛ فعليه تطهيرها ثم يصلي، وصلاته صحيحة بإذن الله تعالي.

وأوضح: "فإذا لم يستطع الشخص تطهير ملابسه؛ فيمكنه عندئذٍ اللجوء للحل الثاني وهو: أن يجمع صلاتين إذا كانت صلاته الحالية مما يجمع، كصلاتي: الظهر والمغرب؛ فيجمعها مع العصر والعشاء جمع تقديم أو تأخير".

وتابع: إنه إذا لم يكن بإمكان الشخص تنفيذ الحلين السابقين، فيمكنه تنفيذ الحل الثالث وهو: الصلاة بهذا الثوب، مراعاة لحرمة الوقت، مع ضرورة إعادة هذه الصلاة؛ بمجرد عودة الشخص لمنزله وتغير الملابس المتنجسة بإخرى طاهرة؛ تصح بها الصلاة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز الجمع بين صلاتي العصر والمغرب ..الافتاء تجيب

حكم صلاة المرأة في النقاب

حكم الصلاة في السيارة.. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

جمارك مطار القاهرة تعقد مزادا علنيا لبيع 58 سيارة واردة من الخارج

بصورة شيكابالا .. كهربا يغازل جماهير الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

الزمالك وبيراميدز .. طارق حامد يصفع أوباما.. تعرف على السبب

محمد النني يوجه رساله إلى شيكابالا بعد فوز الزمالك بـ كأس مصر

عرق النسا .. من الألف للياء أعراضه وعلاجه

مجددا.. رضوى الشربينى تثير الجدل حول زواجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها

بأوف شولدر ونبيتي.. نسرين طافش بإطلالة أنيقة مع محمد رمضان