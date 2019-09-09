ماذا أفعل حال التلبس بنجاسة قبل الصلاة ؟.. الإفتاء تقدم ثلاثة حلول

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن طهارة الملابس شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها.



وأضاف «شلبي» فى إجابته عن سؤال «هل يجوز الصلاة في المسجد حال التلبس بنجاسة؟»، أنه أولا: إذا كانت هذه النجاسة بسيطة يستطيع الشخص التطهر منها بسهولة؛ فعليه تطهيرها ثم يصلي، وصلاته صحيحة بإذن الله تعالي.



وأوضح: "فإذا لم يستطع الشخص تطهير ملابسه؛ فيمكنه عندئذٍ اللجوء للحل الثاني وهو: أن يجمع صلاتين إذا كانت صلاته الحالية مما يجمع، كصلاتي: الظهر والمغرب؛ فيجمعها مع العصر والعشاء جمع تقديم أو تأخير".



وتابع: إنه إذا لم يكن بإمكان الشخص تنفيذ الحلين السابقين، فيمكنه تنفيذ الحل الثالث وهو: الصلاة بهذا الثوب، مراعاة لحرمة الوقت، مع ضرورة إعادة هذه الصلاة؛ بمجرد عودة الشخص لمنزله وتغير الملابس المتنجسة بإخرى طاهرة؛ تصح بها الصلاة.

