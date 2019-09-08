رؤية عصرية.. رسام مصري يجسد القصف النووي لـ هيروشيما وناجازاكي ..صور

شارك الرسام هاني عبد الجواد، عضو نقابة العاملين بالاتصالات، بلوحات كاريكاتيرية في معرض مؤسسة اليابان بالقاهرة بعنوان (هيروشيما بين الماضي والحاضر) بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين للقصف النووي على «هيروشيما وناغازاكي» الذي شنته الولايات المتحدة ضد الإمبراطورية اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945، حيث يحتضن مقر المعرض «مؤسسة اليابان» بمكتب القاهرة في معرض الكاريكاتير.



وقال الفنان هاني عبد الجواد، انه شارك بـ3 أعمال تبرز التقدم التكنولوجي لدى اليابان، وكيف أن المدينتين بعد القنبلة تحدتا المشكلات بهدف العودة والنجاح، حيث أردت أن تعكس رسوماتي الإيجابية لدى هذا الشعب، وليس التركيز على الدمار والأشلاء، وبالتالي هي زاوية لا يتأزم معها المتلقي.



واضاف اخترت لتوصيل هذه الرؤية التركيز على عنصر الروبوت، رمز التقدم التكنولوجي، وأخرى كيف أن متسابقًا يابانيًا على دراجة يواصل طريقه رغم الانفجار».