فطر قلوب السعوديين .. كيف ودع شايع القحطاني ابنه الشهيد .. شاهد

أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون عبر مواقع التواصل الإجتماعى والد شهيد الواجب حسن بن شايع القحطاني، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي،





ورصد الفيديو لحظة دفن ابنه بعد استشهاده قبل يومين، أثناء الدفاع عن وطنه، ورسالته التى وجهها لابنه الذي فقده فى سبيل الدفاع عن الدين ثم الوطن، وهم يستشعرون شرف التضحية.





وظهر والد الشهيد "القحطاني"، وهو يتحدث عن ابنه الذي تعرض لحادثين وهو يذود عن حمى الوطن، واستشهد ونال شرف الشهادة مقبلًا غير مدبر في كلمات صادقة تصل القلوب قبل الآذان، مطالبًا الحضور بالدعاء له بالرفعة ومسامحته ومن يطلبه بدين فسوف يوفيه إياه، وسط دعوات الحاضرين للابن بالرحمة والمغفرة وللوالد بالثبات والصبر والسلوان.



وعلق المغردون على كلام والد الشهيد "القحطاني"،قائلين: أن هذا هو الفخر بعينه وهذه العزة والكرامة، وهذه وقفة الشموخ التي كنا نسمع عنها واليوم رأيناها، سائلين الله العلي القدير أن يعظم عظم أجره ويربط الله على قلبه.





وآخرون غردوا بتلك الكلمات " تكلم والده بلسان آلاف الآباء الذين أعدّوا العدّة وجهّزوا أبناءهم لمثل هذا اليوم العظيم؛ دفاعًا عن دين الإسلام وحدود بلادنا الطاهرة.

