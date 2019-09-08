من أجل الطيران .. قصة أول فتاة مسلمة يجبرها حلمها على الدراسة مع الذكور

علق أبواها الآمال على أن تكون ابنتهما الكبرى هي أول من يحصل على درجة جامعية في العائلة، ولكن تعلقت الإبنة الصغيرة بمشاهدة الطائرات من نافذة المنزل بالقرب من مطار مانشيستر، وهو ما جعلها تكتب رسائل خيالية تطلب زيادة عدد الطائرات التي تحلق فوق منزلها لتتمتع بنظراتها إليها.



الطفلة خديجة، وفقا لما نشرته "بي بي سي" كانت تحب مادة الرياضيات وحصلت على منحة دراسية في مدرسة خاصة متميزة، وفي عامها السادس عشر، حصلت خديجة على منحة أركرايت الهندسية، وخصصت قيمة الجائزة التي بلغت بضع مئات من الجنيهات، لشراء روبوت لمدرستها.



خديجة البنت الوحيدة في مدرسة ذكور

وكانت مادتا الرياضيات والفيزياء بالنسبة لخديجة سهلتين للغاية، لكنها أرادت خوض امتحان الأنظمة الإلكترونية، وهو ما لم يكن متاحا في مدرسة البنات التي كانت مقيدة بها، وكان الخيار الوحيد هو أن تكون خديجة الفتاة الوحيدة التي تلتحق بمدرسة للبنين قريبة، وتمكنت من إقناع والديهما بهذه التجربة حبا في دراسة مادة الأنظمة الإلكترونية، والتي في العادة لا يخوض امتحانها كل عام سوى نسبة خمسة في المئة من الفتيات.



التحقت خديجة بالمدرسة، وبدأت ثقتها بنفسها تهتز، وكانت تسأل نفسها "هل أقول ذلك؟ أم لا؟ هل أبدو غبية؟ لم أكن أمتلك الثقة في البداية لكي أتحدث في حجرة الدرس وأشارك بشكل فاعل، أو حتى لكي أستوضح ما أراه غامضا بالنسبة لي... لكن مع مرور الوقت واندماجي، كان الأمر ممتعا".



الطفلة الصغيرة أصبحت في أرقى الجامعات

اندمجت خديجة في المدرسة والدراسة التي تحبها حتى أتيحت لها أماكن في أرقى الجامعات، لكنها اختارت تدريبا مهنيا في هندسة الطيران والفضاء مدته خمس سنوات برعاية شركة بي آي إي سيستمز.



وخاضت مرة أخرى فترة إقناع والديها على الدراسة الجديدة في مجال الطيران، ووافق الوالدان، وكانت أمها توصلها ذهابا وإيابا إلى مركز التدريب في منطقة سامزبوري في لانكشير على مسافة 50 دقيقة من منزلهم، وكانت خديجة في ذلك العام هي البنت الوحيدة في مدرستها التي حصلت على تدريب.



والآن، وقد بلغت خديجة العشرين ربيعا، وهي في السنة الثانية، اجتازت اختبار القيادة، وأصبحت تضطلع بحملات توعية في هذا الصدد في المدارس وبين التلاميذ الواعدين في مجال الهندسة.



مؤخرا انتُدبت خديجة على مدى الشهور الأربعة الماضية لشركة بريسماتيك في منطقة هامشير، على مسافة مئات الأميال من منزلها، ضمن فريق مشارك مع شركة بي آي إي سيستمز للعمل على طائرة مسيرة تعمل بالطاقة الشمسية ومجهزة للاتصالات وقادرة على التحمل وتحلق على ارتفاع عال.



تقول خديجة إن هذه الطائرة "قادرة على البقاء في الغلاف الجوي لمدة عام كامل بلا هبوط".



وتضيف: "المهم في الأمر، أنها أرخص ثمنا من غيرها من الطائرات وأرخص من القمر الصناعي، كما أنها خفيفة جدا، وفي ذلك تكمن أهميتها وهي مستقبل المركبات الفضائية المسيرة".



وفي شركة بريسماتك، التي لا يتعدى طاقمها 30 فردا، حظيت خديجة بفرصة العمل في جميع أوجه الطائرة المسيرة، وتقول: "كل شيء .. التصميم، وجميع مراحل بناء الطائرة حتى تطير".



بداية عمل خديجة

وخلال العام الماضي، وفي بداية عمل خديجة في موقع شركة بي آي إي سيستمز، كان مكتبها يطلّ على مدرج مطار، وهو موقع مثالي لمشاهدة طائرات تايفون المقاتلة أثناء إقلاعها وهبوطها، وتقول خديجة: "مثير جدا أن أشارك في ذلك المشهد، حتى ولو بجزء بالغ الصغر".



تقول خديجة إنها تسعى إلى أن تكون خبيرة بما يكفي حتى يقصدها الناس لتقديم حلول لمشاكل تقنية معقدة.



وتضيف: "أريد أن أكون نموذجا تحتذي به الفتيات المسلمات أو الآسيويات أو غيرهن ممن يخشين اقتحام مجال الهندسة، وأن يعرفن أن الأمر ممكن وأن يقدمن عليه".