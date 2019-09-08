وزير المالية السوداني: نعمل على الانتقال من دعم السلع لدعم الإنسان ..فيديو

عقد وزراء الحكومة السودانية الجديدة، مؤتمرا صحفيا للإجابة عن الاستفسارات، وتقديم روشتة لعملهم خلال الفترة القادمة.
وقال وزير المالية السوداني، إن البرنامج الاقتصادي يجب أن يعكس أهداف الثورة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سيقود عملية السلام، والانتقال للتنمية المستدامة.
وأضاف وزير المالية، أنه سيتم العمل على تحضير الاقتصاد السوداني للتصنيع، والانتقال من دعم السلع إلى دعم الإنسان السوداني، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن الحكومة تهدف إلى تمكين المواطن السوداني، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف أيضا الانتقال إلى التحول الهيكلي، بالنسبة للطرق، والمطارات، وغيرها من أجل توفير بنية تحتية جيدة للاستثمار.