ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير المالية السوداني: نعمل على الانتقال من دعم السلع لدعم الإنسان ..فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:02 م
وزير المالية السوداني
وزير المالية السوداني
عمرو ممدوح
عقد وزراء الحكومة السودانية الجديدة، مؤتمرا صحفيا للإجابة عن الاستفسارات، وتقديم روشتة لعملهم خلال الفترة القادمة. 

وقال وزير المالية السوداني، إن البرنامج الاقتصادي يجب أن يعكس أهداف الثورة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سيقود عملية السلام، والانتقال للتنمية المستدامة.

وأضاف وزير المالية، أنه سيتم العمل على تحضير الاقتصاد السوداني للتصنيع، والانتقال من دعم السلع إلى دعم الإنسان السوداني، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن الحكومة تهدف إلى تمكين المواطن السوداني، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف أيضا الانتقال إلى التحول الهيكلي، بالنسبة للطرق، والمطارات، وغيرها من أجل توفير بنية تحتية جيدة للاستثمار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد أداء اليمين.. وزير المالية السوداني يكشف ملامح برنامجه الاقتصادي

ترشيحاتنا

مايعرفش حاجة.. مشجع الأهلي يكشف كواليس مكالمة محمد صلاح له بعد بتر قدمه

المستشفى يفتح أبوابه .. مصاب جديد في الأهلي

4 سيارات تختفي من الشارع نهائيا بسبب قانون المرور الجديد.. تعرف عليها

الدولار يتراجع في 11 بنكا في ختام تعاملات اليوم الأحد 8 سبتمبر

نهائى كاس مصر.. شاهد مالكى بيراميدز السابق والحالى معا قبل مواجهة الزمالك

أمر ملكي بتعيين ابن الملك سلمان وزيرا للطاقة يشعل السعودية.. والفالح يرد على قرار عزله من منصبه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون اكسسوارات.. زينة تتألق بإطلالة كلاسيكية جديدة

الأكاديمية الوطنية للتدريب: استكمال المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

بـ كتف وكتف.. ابنة الحضرى بإطلالة أنثوية بيضاء