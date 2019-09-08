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تعليم

طب عين شمس تستقبل طلابها الجدد

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:05 م
طب عين شمس تستقبل
طب عين شمس تستقبل طلابها الجدد
محمد شحتة
بدأت كلية الطب جامعة عين شمس ، برئاسة الدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد الكلية ،استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

وبدأ الإداريين من مسئولي شئون التعليم والطلاب في تيسير إجراءات الطلاب المستجدين ، كما قام مجموعة من الطلاب القدامى بتقديم المساعدة للطلاب المستجدين وتعريفهم بالكلية و طبيعة الدراسة بها و كذلك كافة الأنشطة الطلابية المتاحة لهم بالكلية.

وأكد الدكتور أشرف عمر أن الكلية انتهت من إعداد المقررات الخاصة بالسنة الثانية من البرنامج الجديد " البرنامج الطبي الموسع بنظام الوحدات المتكاملة ".

كما تم التنسيق بين الأقسام الأكاديمية و الإكلينيكية لتدريس الوحدات التعليمية الجديدة بالسنة الثانية ، فضلًا عن إعداد الجداول الخاصة بمحاضرات الطلاب و تحديد مواعيد اختبارات منتصف و نهاية الفصل الدراسي مسبقًا.

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