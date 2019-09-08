طب عين شمس تستقبل طلابها الجدد

بدأت كلية الطب جامعة عين شمس ، برئاسة الدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد الكلية ،استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩.



وبدأ الإداريين من مسئولي شئون التعليم والطلاب في تيسير إجراءات الطلاب المستجدين ، كما قام مجموعة من الطلاب القدامى بتقديم المساعدة للطلاب المستجدين وتعريفهم بالكلية و طبيعة الدراسة بها و كذلك كافة الأنشطة الطلابية المتاحة لهم بالكلية.



وأكد الدكتور أشرف عمر أن الكلية انتهت من إعداد المقررات الخاصة بالسنة الثانية من البرنامج الجديد " البرنامج الطبي الموسع بنظام الوحدات المتكاملة ".



كما تم التنسيق بين الأقسام الأكاديمية و الإكلينيكية لتدريس الوحدات التعليمية الجديدة بالسنة الثانية ، فضلًا عن إعداد الجداول الخاصة بمحاضرات الطلاب و تحديد مواعيد اختبارات منتصف و نهاية الفصل الدراسي مسبقًا.