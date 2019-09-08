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أخبار البلد

شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الأول لأندية روتاري القارة الإفريقية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:10 م
شرم الشيخ تستضيف
شرم الشيخ تستضيف
أمينة الدسوقى
تستضيف شرم الشيخ المؤتمر الاقليمي الأول لـ روتاري مصر لدول أفريقيا، تحت شعار ابتكر – تواصل، برئاسة شريف والي من 1 حتى 6 أكتوبر وذلك بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء و رئيس الروتاري الدولي ونائب الرئيس ونحو 400 من أعضاء الروتاريين من افريقيا ومصر.

واستقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الدكتورة ميان رسلان، رئيس اللجنة المنظمة لبحث تفاصيل المؤتمر والتنسيق مع المحافظة، حيث تلقى محافظ جنوب سيناء دعوة لافتتاح المؤتمر وإلقاء كلمة الافتتاح بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وقالت ميان رسلان إن المؤتمر يقام بهدف تعزيز العلاقات بين الأعضاء الروتارية في المنطقة والتوعية المجتمعية بالمشروعات الخدمية التي يقيمها الروتاري في مصر وجميع دول افريقيا.

وأضافت رسلان أنه سيقام على هامش المؤتمر ملتقى روتاري لرجال الأعمال الأفارقة والمصريين بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصرية لتعزيز فرص الاستثمار بين الدول الافريقية.

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