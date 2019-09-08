بعد اختياره لتمثيل مصر.. هل ينافس فيلم ورد مسموم في نهائيات الأوسكار

بعد عام سينمائى متواضع.. اختتمت اللجنة المشكلة من مسعد فودة نقيب السينمائيين، لاختيار الفيلم الذي يمثل مصر، في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية، أعمالها؛ بعد ما عقدت جلسة ختامية، أسفرت عن اختيار الفيلم الروائي الطويل "ورد مسموم" إخراج أحمد فوزي صالح ليمثل السينما المصرية في المسابقة العالمية الشهيرة.



وتدور أحداث "ورد مسموم" في 70 دقيقة عن الحياة اليومية التي تعيشها "تحية" عاملة النظافة التي تعيش في حي المدابغ مع أسرتها، ولا تملك شيء في الحياة سوى "صقر" شقيقها الذي ترفض أن يتركها ويسافر ليحسن من ظروف معيشته ظنًا منها أنه يجب عليه أن يرد الجميل ببقائه دائمًا بجوارها.



الفيلم مأخوذ عن رواية أحمد زغلول الشيطي "ورود سامة لصقر"، وهو من بطولة محمود حميدة وصفاء الطوخي وكوكي وإبراهيم النجاري، ويهتم بالحياة اليومية للمرأة العاملة في القاهرة، ودورها فى الأسرة ويركز على حياة العاملين فى منطقة المدابغ بشكل يمزج بين الروائى والتسجيلى، حيث يتم التصوير في المواقع الحقيقية بمناطق مصر القديمة وبشخصيات حقيقية من عمال المدابغ عن واقع مهنتهم القاسية وأحلامهم البسيطة.



وبالرغم من الامال الكبيرة التى وضعت على فيلم "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقى لم يصل إلى أى شئ بعد أن خرج مبكرا من منافسات الجائزة الأمريكية المرموقة، عقب الإحتفاء بعرضه فى مسابقة مهرجان كان الرسمية.



ربما لم تهتم الأغلبية من الجمهور بعرض فيلم ورد مسموم فى دور العرض، ولكن العمل نال إهتمام نقى بالغ بدء من تتبع عروضه فى خارج مصر، عندنا بدْ رحلة طويلة مع المهرجانات السينمائية من روتردام السينمائى، وصولا إلى أولى عروضه فى الشرق الأوسط بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى وحصده لـثلاثة جوائز.





