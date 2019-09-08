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أخبار البلد

حفل تخرج الدفعة الثانية من الدبلومة المهنية فى مواجهة تعاطي المخدرات الثلاثاء

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:09 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يوم الثلاثاء المقبل حفل تخرج الدفعة الثانية من الدبلومة المهنية فى مجال مواجهة تعاطي المخدرات، فى قاعة القاسمي للمكتبة المركزية الجديدة جامعة القاهرة.

وتعد أول دبلومة جامعية متخصصة فى مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وستقوم الوزيرة بتكريم الخرجين وتسليمهم شهادات التخرج .

كما سيتم افتتاح مقر دائم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالجامعة هدفه توعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات بجانب الرد على استفساراتهم حول خطورة مشكلة الإدمان وتقديم المشورة لهم من خلال متخصصين.

يحضر اللقاء أيضا كل من محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الأداب وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

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