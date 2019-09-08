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رياضة

المستشفى يفتح أبوابه .. مصاب جديد في الأهلي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:08 م
حسين السيد
حسين السيد
عبد الحكيم ابو علم
غادر حسين السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت المقرر إقامتها يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

واشتكى حسين السيد، من إصابة عضلية خلال مشاركته في المران الجماعي، وخرج بصحبة خالد محمود، طبيب الفريق.

وأدى الأهلي مرانه، اليوم، والذي انطلق في الرابعة عصرًا على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف وتقسيمة مطولة بهدف تجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل رحلة غينيا الاستوائية.

ويتوجه الأهلي إلي غينيا الاستوائية يوم 11 سبتمبر الجاري، ويرأس البعثة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة.

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