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ديني

هل أكون آثمة إذا تجنبت أخوات زوجي منعًا للأذى؟ .. والإفتاء ترد

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 03:02 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال فتوى مسجلة له، مضمونه ( أخوات زوجي يحبون النميمة وألسنتهم سلطية ويتعاملون معي بطريقة سيئة فهل علي ذنب لو اعتزلتهم ورفضت التعامل معهم؟).

وأوضح، قائلاً: أنه لا يوجد ذنب لأن أخوات زوجك ليسوا برحم لكِ، وبالتالى تجنبكي لهم يكون حل أفضل ولا وزر طالما أنهم بالصفات التى ذكرتيها.

لكن ننبهك إلى أن من محاسن أخلاق الزوجة وطيب عشرتها لزوجها، إحسانها إلى أهله وتجاوزها عن زلاتهم وإعانته على بر والديه وصلة رحمه.

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