سكان طور سيناء ينتقدون سوء خدمة الاتصالات وضعف الإنترنت

انتقد سكان طور سيناء بشكل لاذع سوء خدمة الاتصالات وانقطاع الشبكات لعدد من الشركات، مؤكدين ضعف شبكات المحمول بل وغيابها التام فى معظم الأحياء السكنية التى لا تبعد عن المدينة سوى مئات الأمتار علاوة على المعاناة الشديدة فى تحقيق الاتصال بقرى ووديان طور سيناء وخاصة قريتى الجبيل ووادى طور سيناء .



وانتقد كامل هنداوى من سكان حي النصر غياب شبكات كل الشركات عن الحي وعدم وجود كابلات للتليفونات الارضية بالحي رغم أن الوحدات سلمت منذ عام .



وأضاف اسامة خلاف أن شكاوى المواطنين من غياب الاتصالات لا يهتم بها أحد ولا حياة لمن تنادي، مشيرا إلى أن خدمة الإنترنت لم تعد رفاهية بل ضرورة للطلاب للمذاكرة والاطلاع وخاصة فى المرحلة الثانوية.



وأضاف عاطف الطواب أن سرعة الانترنت شبه مستحيلة .



وشكا عمر أبو سداح من عدم وجود ابراج لتقوية الشبكات أو خطوط ارضية في احياء الشروق ومبارك، مشيرا إلى أن السكان يعانون من سوء الشبكة وغياب الانترنت .



وأكد عادل شكرى الخبير السياحى بجنوب سيناء أنه مع التطور التكنولوجى اختفت كلمة " فوت علينا بكرا سيد " وحل محلها " الشبكة ساقطة يا حضرات "، مشيرا إلى أن جنوب سيناء محافظة سياحية ولابد من توفر خدمة انترنت واتصالات قوية.



وشكت دعاء محمود من سكان طور سيناء من غياب خدمة الإنترنت والاتصالات فى منطقة ابنى بيتك والشاليهات والجبيل .



وأضاف بدر عويد من سكان قرية الوادى أن قرية الوادى مازالت مهمشة فى الخدمات وسقطت من الحسابات ولا توجد بها خدمة اتصالات وانترنت.