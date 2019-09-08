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فن

بعد خضوعها لعملية جراحية.. درة لسوسن بدر: سلامتك حبيبتي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:04 م
درة
درة
نورا نبيل
حرصت الفنانة درة على ترك تعليق للنجمة سوسن بدر بعد إعلانها عن استعدادها لخوض عملية جراحية في الركبة .

وكتبت درة للفنانة سوسن بدر من خلال حسابها على إنستجرام قائلة: "سلامتك حبيبتي".

وكانت سوسن بدر نشرت من خلال حسابها على إنستجرام بيان اقالت من خلاله "نظرا لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة، وبناءً على تقارير الأطباء التي نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة، يؤسفني إعلان اعتذاري عن عدم المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة، مع كامل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفيق " .

وكانت سوسن بدر خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل زي الشمس وتعاونت من خلاله مع دينا الشربيني وريهام عبد الغفور وأحمد السعدني .

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