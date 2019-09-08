2570 حالة كشف و74 عملية .. إقبال على قافلة الأزهر الطبية

شهدت قافلة الأزهر الشريف الطبية، الموفدة إلى الواحات البحرية، فى بداية عملها أمس واليوم؛ إقبالا شديدا من الأهالى للاستفادة من خدماتها المجانية، التى تنوعت بين كشوف طبية فى مختلف التخصصات وصل عددها (٢٥٧٠) حالة، وإجراء (74) عملية جراحية، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة.



تمكن أحد أطباء المخ والأعصاب بالقافلة اليوم، من إنقاذ حياة سيدة تعاني من شلل نصفي وغيبوبة، بسبب تجمع مرتجع ضاغط على المخ حيث أجريت لها جراحة عاجلة.



وتضم القافلة 24 من أساتذة كليات الطب بجامعة الأزهر، فى تخصصات "المخ والأعصاب، والعظام، والباطنة، والرمد، والصدر، والأنف والأذن والحنجرة، والأطفال، والتخدير، والجراحة، والجلدية، وجراحة الأطفال، والأوعية الدموية، والأسنان، وأمراض النساء والتوليد".



تعد هذه القافلة واحدة من ضمن العديد من القوافل الطبية والإغاثية التي أطلقها الأزهر الشريف إلى المناطق النائية، فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف القوافل الطبية والإنسانية لهذه المناطق؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وانطلاقًا من الدَّور الإنسانى والاجتماعى الذى يضطلع به الأزهرُ الشريف،والذى يُعَدّ مُكَمِّلًا لدوره الدعوى والتعليمى.