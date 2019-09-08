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رياضة

رجال تنس طاولة الأهلي يصعد إلى نهائي البطولة العربية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:45 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبوعلم
صعد فريق تنس الطاولة للرجال بالنادي الأهلي، إلى الدور النهائي للبطولة العربية، المقامة حاليًا بمدينة أغادير المغربية بعد الفوز اليوم علي فريق البحرين البحريني بنتيجة 3-2.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي، غدًا الاثنين، فريق قطر القطري في نهائي البطولة التي انطلقت منافساتها يوم الثلاثاء الماضي.

ويمثل الأهلي 4 لاعبين هم: سيد لاشين، ومحمد البيلي، ومحمد شومان، وشادي مجدي.

ويقود جهاز تنس الطاولة بالنادي كلٌ من : أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًا، وعمرو رضا مدربًا عامًا، والخبير الصيني مستر زنج، وأحمد حامد إداريًا.

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