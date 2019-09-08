رجال تنس طاولة الأهلي يصعد إلى نهائي البطولة العربية

صعد فريق تنس الطاولة للرجال بالنادي الأهلي، إلى الدور النهائي للبطولة العربية، المقامة حاليًا بمدينة أغادير المغربية بعد الفوز اليوم علي فريق البحرين البحريني بنتيجة 3-2.



ومن المنتظر أن يواجه الأهلي، غدًا الاثنين، فريق قطر القطري في نهائي البطولة التي انطلقت منافساتها يوم الثلاثاء الماضي.



ويمثل الأهلي 4 لاعبين هم: سيد لاشين، ومحمد البيلي، ومحمد شومان، وشادي مجدي.



ويقود جهاز تنس الطاولة بالنادي كلٌ من : أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًا، وعمرو رضا مدربًا عامًا، والخبير الصيني مستر زنج، وأحمد حامد إداريًا.