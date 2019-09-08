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ديني

حكم من لا يصلي الوتر؟.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:44 م
حكم من لا يصلي الوتر
حكم من لا يصلي الوتر
الفكر الديني
قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من لم يصل الوتر؛ يحرم ثوابه فقط ولا يأثم.

وأضاف« الوردانى» فى إجابته عن سؤال:« ما حكم من لا يصلي الوتر؟»، أن صلاة الوتر سنةٌ مؤكدةٌ، وسمِّيت بـذلك لأنها تصلَّى بعددٍ وتر -يعني فردي-؛ ركعةً واحدةً، أو ثلاثًا، أو أكثر، فلا يجوز جعلها شفعًا.

وتابع: " صلاة الوتر يؤديها المسلم ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر يختم بها صلاته ليلًا "، مستشهدًا بما رؤى عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله أمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ هِيَ خَيرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قالَ: الوِتْرُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ العِشَاءِ إِلى طُلُوعِ الفَجْرِ).

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