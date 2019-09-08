حكم من لا يصلي الوتر؟.. فيديو

قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من لم يصل الوتر؛ يحرم ثوابه فقط ولا يأثم.



وأضاف« الوردانى» فى إجابته عن سؤال:« ما حكم من لا يصلي الوتر؟»، أن صلاة الوتر سنةٌ مؤكدةٌ، وسمِّيت بـذلك لأنها تصلَّى بعددٍ وتر -يعني فردي-؛ ركعةً واحدةً، أو ثلاثًا، أو أكثر، فلا يجوز جعلها شفعًا.



وتابع: " صلاة الوتر يؤديها المسلم ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر يختم بها صلاته ليلًا "، مستشهدًا بما رؤى عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله أمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ هِيَ خَيرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قالَ: الوِتْرُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ العِشَاءِ إِلى طُلُوعِ الفَجْرِ).

