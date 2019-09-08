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برلمان

برلمانى: 3 أسباب وراء تراجع أسعار الدولار .. تعرف عليها

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:46 م
تراجع اسعار صرف الدولار
تراجع اسعار صرف الدولار
أسامة علي
قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا توجد مؤشرات ثابتة حول تراجع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، جاء ذلك تعليقا على تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى 11 بنكا مصريا خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 8 - 9 - 2019.

ولفت عمرو الجوهرى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن تراجع أسعار صرف الدولار له ثلاثة أسباب وهى قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي على السلع المستوردة والعمل بسعر الدولار الحر، تجنبًا لحدوث صدمات فى الأسعار، وتراجع نسبة الاستيراد للعديد من السلع بسبب ركود حركة الأسواق، وتذبذب أسعار الذهب خلال الفترة الماضية.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بدعم الصادرات، والترويج للسياحة والاستثمار وتحويلات المصريين فى الخارج، لأنها المؤشرات الحقيقية التى تؤثر على أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.

تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى 11 بنكا مصريا خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 8-9-2019، إضافة إلى تراجعه بالبنك المركزي، حيث سجل فيه في تمام الخامسة من مساء اليوم 16.41 للشراء و16.52 للبيع.

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