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رياضة

لحظة وصول لاعبي الزمالك استاد برج العرب وتفقد الملعب

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:34 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
حسام الحارتي
وصل منذ قليل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام منافسه نادي بيراميدز في اللقاء الذي يجمع بينهما في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتفقد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أرضية استاد برج العرب من أجل الاطمئنان قبل خوض المباراة .

ويدخل بيراميدز هذه المباراة على أمل حسم أول لقب له في تاريخه.

ومن جانبه يخوض الزمالك مباراة تصالح مع جماهيره لحصد اللقب الأقرب الى دولاب بطولاته، بعد أن فشل في تحقيق الدوري الممتاز الموسم الماضي على الرغم من تواجده في المركز الأول لفترة طويلة.

ويستطيع الزمالك أن يسعد جماهيره في هذا اليوم، من خلال التهديف المبكر والسيطرة على المباراة، والخروج من مأزق المركز الثاني الذي طال تواجده به خلال الفترة السابقة.

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