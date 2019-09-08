بـ فستان كت وبدي كارينا.. أغرب إطلالة لـ بيلا حديد

نشرت بيلا حديد عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات القصيرة، صورا ومقطع فيديو جديدا من أحدث عرض أزياء ظهرت به.





وتألقت بيلا حديد على منصة العرض بـ فستان أسود قصير فوق الركبة، كت وارتدت أسفله بدي بيج تتقارب درجته مع درجة البشرة، وحذاء كعب عالي أسود اللون.





واعتمدت بيلا حديد في إطلالتها على الشعر الكيرلي، ولكن ما زاد من غرابة الإطلالة هي رسمة العين الجريئة بالايلاينر الاسود.





وتقدمت بيلا حديد بالشكر لفريق "Helmut Lang "ومنحها الفرصة للمشاركة في هذا العرض، وقالت في تدوينتها" المشاركة في هذا العرض تعني لي الكثير، فدائمًا أنا من أشد المعجبين بكم، شكرًا لكم".