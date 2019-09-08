«مستقبل وطن» يتكفل بتوفير شقق سكنية لمتضرري أرمنت في الأقصر

أعلن حزب مستقبل وطن، في محافظة الأقصر عن دعمه للمواطنين المتضررين من مشكلة شبكة الصرف الصحي بمركز ومدينة ارمنت بالجنوب الغربي من محافظة الأقصر، والذين تعرضت منازلهم للتضرر مما نجم عنه إصدار قرارات إزالة لعدد من المنازل بسبب تهالكها، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة.



وقال المحاسب خالد ربيع أمين حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة ارمنت، إنه حرص على المشاركة بالجولة التفقدية التى أجراها المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والتي تفقد خلالها عدة أجزاء من المدينة، لرصد المشكلات التي تواجه المواطنين بتلك المنطقة.



وأضاف، إن مشكلات المواطنين تعد أحد أهم الملفات التي يعكف الحزب على دراستها، ووضع حلولًا لها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، فمصلحة المواطن البسيط دائمًا وأبدا ما تأتي في المقام الأول لأوليات الحزب.



وأشار إلى أن أعضاء أمانة ارمنت أصطحبوا محافظ الأقصر لمنطقة ارمنت الحيط، ليشاهد عن كثب مشكلة الهبوط الأرضي بتلك المنطقة، وقد أصدر محافظ الأقصر أستجابة فورية بإصلاح الهبوط، مشددًا على ضرورة مراعاة الابعاد الفنية والهندسية عند اتمام اي مشروعات خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مكلفًا بمراجعة اعمال الحفر بكافة المناطق والشوارع بنطاق مدينة الأقصر والتأكد من سلامة اعمال الحفر والردم وصلاحية مواسير المياه والصرف لعدم تكرار وقائع الهبوط الأرضي في الشوارع.



وكشف عن أن سلطات مدينة ارمنت برئاسة العميد عبد الله عاشور أصدرت قرارًا بإزالة 7 منازل تضررت بسبب أعمال الصرف الصحي، وباتت غير أمنة على ساكنيها، وبالتواصل مع المواطنين تم رصد 3 أسر لا تملك السعة المالية التي تمكنها من الحصول على مسكن بديل، ولذلك وٌفر الحزب 3 شقق سكنية عن طريق الإيجار، على أن تتكفل الأمانة بدفع قيمة الإيجار للشقق لمدة 3 أشهر، كما تم توفير فرصة عمل لأحد أفراد الأسر المتضررة.





من جانبه قال الدكتور محمد العماري أمين حزب مستقبل وطن في الأقصر، إن الحزب يحرص على التواصل مع المواطنين بصفة مستمرة، وذلك لمناقشة المشكلات التي تواجههم، ويعمل الحزب على أن يكون حلقة الوصل بين الجهات المعنية من سلطات الأقصر، وبين المواطنين، وذلك للعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.