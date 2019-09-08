بعد قرار ترامب.. إيران تعرض نفسها رسميا كبديل لـ أمريكا في أفغانستان

أعلنت إيران اليوم الأحد، استعدادها لتكون بديلا للولايات المتحدة في أفغانستان، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف مفاوضات السلام مع حركة طالبان.



وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر حسابه على تويتر، "نشعر ببالغ القلق إزاء أفغانستان، لابد أن يغادر الأجانب المهزومون، ويجب أن ينتهي القتل الجماعي، خاصة أن الأجانب يمكنهم استغلال هذا الوضع، مما يؤدي إلى تجدد سفك الدماء".



وأضاف: "إيران مستعدة للعمل مع الحكومة الأفغانية والأحزاب، وكذلك الجيران، للتوصل إلى نهاية دائمة للعنف".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن صباح الأحد إلغاء مفاوضات السلام مع طالبان بعد اعترافها بارتكاب هجوم في كابول أسفر عن مقتل 12 شخصا، من بينهم جندي أمريكي.

