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أخبار العالم

السعودية والولايات المتحدة تبحثان التعاون المشترك

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:43 م
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
أ ش أ

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأحد، مع عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تود يونج، وعضو لجنة الاستخبارات ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور أنجوس كينج، العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أنه جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد.

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