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فن

بسبب مباراة الزمالك وبيراميدز.. صلاح عبد الله يثير الجدل على تويتر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:48 م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
نورا نبيل
كتب الفنان صلاح عبد الله من خلال حسابه على موقع تويتر تغريدة يتوقع فيها فوز نادي الزمالك على بيراميدز بنهائى كأس مصر بشكل ساخر.

وغرد  الفنان صلاح عبد الله "توقعاتكم للماتش؟ فوز الزمالك في الأصلي أو فوز الزمالك في الإضافي أو فوز الزمالك بضربات الجزاء".

وتنتظر الجماهير المصرية مباراة من العيار الثقيل تجمع الزمالك ومنافسه بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها على ملعب استاد برج العرب في الثامنة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريقين المباراة بطابع حماسي لحسم الفوز في الـ 90 دقيقة من الوقت الأصلي وعدم اللجوء للأشواط الإضافية وركلات الجزاء الترجيحية، لعدم تصعيب المهمة.

يدخل بيراميدز هذه المباراة على أمل حسم أول لقب له في تاريخه، ويجب الاعتراف ان هذا الفريق بجميع الأسماء المتواجدة في صفوفه قادر على أن يحقق هذا اللقب.

ومن جانبه يخوض الزمالك مباراة تصالح مع جماهيره لحصد اللقب الأقرب الى دولاب بطولاته، بعد ان فشل في تحقيق الدوري الممتاز الموسم الماضي على الرغم من تواجده في المركز الأول لفترة طويلة.

ويستطيع الزمالك أن يسعد جماهيره في هذا اليوم، من خلال التهديف المبكر والسيطرة على المباراة، والخروج من مأزق المركز الثاني الذي طال تواجده به خلال الفترة السابقة.

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