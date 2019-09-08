"محاربات السرطان " احتفالية لـ مركز أورام ميت غمر بالسيدات اللاتي شُفين من المرض

نظم مركز علاج الأورام بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية التابع للامانة العاةه للمراكز الطبية المتخصصة اليوم احتفالية لتكريم اعضاء مجموعة المحاربات وصناع الامل لمرضى سرطان الثدى و تحت شعار "الخوف لا يمنع الموت ولكن يمنع من الحياة".



وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور محمود العزب مدير عام المركز واللواء طارق الباز رئيس مركز ومدينة ميت غمر والدكتور احمد الطوبجى مدير الادارة الصحية بميت غمر ومجموعه من رجال الاعمال وممثلى المجتمع المدنى الداعمين للمركز وعدد من محاربات السرطان الذين تم شفاؤهن من المرض وتنظيم زينب عادل احدى المحاربات .



ورحب الدكتور محمود العزب بالضيوف، موجها الشكر لكل الداعمين للمركز ومشيدا بقوة تحمل المحاربات وتصديهن للمرض حتى تم شفاؤهن، مضيفا ان مجموعة المحاربات وصناع الامل تأتى تماشيا مع سياسة الدولة للاهتمام بصحة المرأة وتقديم الدعم النفسى والمعنوى لمرضى سرطان الثدى .



وأضاف انه سيتم اقامة العديد من الندوات للتوعية من المرض وضرورة الكشف المبكر حيث سبق ان تمت اقامة العديد من الندوات بمركز ميت غمر والمراكز المجاورة .



ووجهت زينب عادل احدى المحاربات رسالة لوزارة الصحه ان مجموعة المحاربات ليست فى بهيه فقط ولكن بكل معاهد الاورام التى تتبع الدوله ونحن كمجموعة نسعى لنظل موجودين بصفة رسميه داخل مركز الاورام .



كما وجهت رسالة للسيدات قائله " متخافيش من الفحص فأساليب العلاج بقت كتيره وكل يوم فيه جديد ومفيش مستحيل اطمنى على نفسك وعالجى نفسك فى البداية".



كما تم فى نهاية الاحتفالية تكريم مجموعة المحاربات وصناع الامل وعدد من العاملين بالمركز والمساهمين فى دعم المركز سواء ماديا او معنويا بمنحهم دروع المركز .