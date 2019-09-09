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برلمان

برلمانى: نقل إدارة منظومة المخلفات لـ وزارة البيئة يحتاج جهازا اداريا جديدا

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:20 ص
النائب عمرو الجوهرى
النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
أسامة علي
قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ان مسئوليات وزارة البيئة كثيرة للغاية وتتطلب منها جهدا كبيرا ومستمرا، ولا يمكن تحميلها عبء ادارة منظومة ادراة المخلفات الجديدة.

وتابع الجوهرى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" ادارة منظومة المخلفات من اهم تخصصات وزارة التنمية المحلية لإرتباطها المباشر بالمحافظين وارتبط المحافظين بالاحياء، معقبا:" نقل ادراة منظومة المخلفات لوزارة البيئة يتطلب جهازا إداريا جديدا ينتشر فى كافة المحافظات والمراكز والقرى وهو امر يصعب تحقيقه".

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، المخلفات واعادة تدويرها من المشاكل الكبيرة وتحتاج ادارة جادة للتعامل مع هذا الملف للاستفاده منه.

وكان السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، طالب بضرورة فصل منظومة القمامة الجديدة عن وزارة التنمية المحلية وتكون تابعة بشكل مباشرة لوزارة البيئة لتتولي السيطرة عليها، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة هي المنوطة بهذا الأمر.

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