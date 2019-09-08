أدهم سليمان ضيف الحلقة الجديدة من برنامج الأجرة ورا

يستضيف المذيع واليوتيوبر ادهم غنيم في الحلقة الثانية من برنامجه المذاع على موقع يوتيوب الاجرة ورا المطرب الشاب ادهم سليمان الذي حقق نجاحا كبيرا في الفترة الأخيرة نظرا لتميز اغانيه وتحقيقه ارقاما كبيرة على المنصات الرقمية.



ويتحدث ادهم سليمان في الحلقة عن اغانيه والالبوم الجديد الذي يستعد لاطلاقه قريبا، حيث تذاع الحلقة يوم الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة



يذكر أن برنامج ﻿الاجرة ورا عاد مرة اخرى في موسمه الثالث مع مجموعة منوعة من النجوم منهم احمد صلاح حسني ومي الغيطي وملك حسن وادهم سليمان واخرون