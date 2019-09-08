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رياضة

ميتشو يستبعد الثلاثي صبحي وعبد السلام وعنتر من لقاء بيراميدز

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:11 م
ميتشو
ميتشو
ملك موسي
استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو الثلاثي محمد صبحي ومحمد عبد السلام ومحمد عنتر من قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد ابو جبل ومحمود الونش وعبد الله جمعه وامام عاشور ومحمد اوناجم وخالد بوطيب وعمر السعيد .

ويجري لاعبو الزمالك عمليات الاحماء بعد قليل على ملعب الجيش ببرج العرب والمقرر إقامة المباراة عليه في تمام الثامنة مساء.

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