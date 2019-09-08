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اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان طريق هضبة أسيوط والصحراوي الغربي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:01 م
طريق هضبة أسيوط
طريق هضبة أسيوط
امنة عبد العظيم
تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، ومرافقوهم، طريق هضبة أسيوط، وهو طريق مزدوج يربط مدينة أسيوط بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، عبر هضبة أسيوط ليخدم التجمع العمرانى الجديد غرب مدينة أسيوط "ناصر"، والطريق بطول 22.6 كم بعرض إجمالى (22 - 33) مترًا، وأكد الوزير أن هذا الطريق له أهمية كبيرة فى تنمية المنطقة المحيطة به.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الأساسية بالطريق، وجارٍ الانتهاء من ربطه بواسطة صينية عند طرفه الغربي بالطريق الدائري لمدينة أسيوط، وتم إنارة الطريق بالطاقة الشمسية، وذلك فى إطار التوجه لتعميم استخدام الطاقة الشمسية فى أعمال الإنارة بالمحاور والطرق الرئيسية، موجهًا بسرعة الانتهاء من تنفيذ باقى الأعمال بالطريق.

وأشار الوزير إلى أن الطريق يتكون من مرحلتين، الأولى بطول 12 كم، والثانية بطول 10.6 كم (أعلى الهضبة) فى اتجاه دائرى أسيوط، شاملة إنشاء كوبرى علوى بطول 1.8 كم أعلى تقاطع طريق أسيوط / الغنايم والسكة الحديد، وكوبرى مصرف الزنار، كما تم عمل نفق أسفل الطريق، وتم تخصيص مدق موازٍ له بالأراضي الزراعية لتحقيق المرور الآمن للأهالي أسفله، مع رفعه متر ونصف المتر أعلى الاراضى الزراعية لمنع التقاطعات العشوائية.

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