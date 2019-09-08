برلماني: ميزانية التعليم لا تكفى متطلبات دعم المبتكرين

قال النائب مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إن التعليم يجب أن يكون المشروع القومي الأول لمصر، مطالبًا "إذا أردنا نهضة حقيقية في السنوات القادمة فليكن دعم التعليم هو أهم أولويات الدولة".





وأشار النائب مصطفى كمال الدين في تصريحات لـ "صدي البلد"، إلى أن هناك تقصيرًا فى تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى وقتنا هذا بأن يكون عام 2019 عام التعليم، مناشدًا الحكومة المتابعة الجادة وإيجاد حلول جذرية لجميع المشكلات التي تقابل التعليم بجميع جوانبه.





وأوضح النائب مصطفى كمال الدين أن تنفيذ قانون إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين في الجامعات ودعم الباحثين، لم ينفذ علي أرض الواقع، منوهًا بأن تحميل الأهالي والطلاب تكاليف البحث العلمى يقتله ويحطم أحلام الشباب.



