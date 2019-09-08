ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: ميزانية التعليم لا تكفى متطلبات دعم المبتكرين

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:38 م
النائب مصطفي كمال
النائب مصطفي كمال الدين
القسم السياسى
قال النائب مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إن التعليم يجب أن يكون المشروع القومي الأول لمصر، مطالبًا "إذا أردنا نهضة حقيقية في السنوات القادمة فليكن دعم التعليم هو أهم أولويات الدولة".

وأشار النائب مصطفى كمال الدين في تصريحات لـ "صدي البلد"، إلى أن هناك تقصيرًا فى تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى وقتنا هذا بأن يكون عام 2019 عام التعليم، مناشدًا الحكومة المتابعة الجادة وإيجاد حلول جذرية لجميع المشكلات التي تقابل التعليم بجميع جوانبه.

وأوضح النائب مصطفى كمال الدين أن تنفيذ قانون إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين في الجامعات ودعم الباحثين، لم ينفذ علي أرض الواقع، منوهًا بأن تحميل الأهالي والطلاب تكاليف البحث العلمى يقتله ويحطم أحلام الشباب.

وتابع النائب مصطفى كمال الدين "ميزانية التعليم قليلة جدا،ومن اهم اسباب تراجع البحث العلمي، فهى لا تكفى إقامة مشروعات تعليمية قوية تنهض بعقول الشباب نحو الإبتكار، مطالبا البرلمان بأن يكون زيادة ميزانية التعليمي أهم أولوياته خلال دور الانعقاد القادم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحث العلمي: 85 فكرة خرجت من حاضنات.. وتم دعم كل فكرة بـ 200 ألف جنيه

محمود صقر: البحث العلمي محظوظ بدعم الرئيس السيسي.. و85 فكرة خرجت من حاضنات

ترشيحاتنا

شاهد | بث مباشر مباراة نهائي كاس مصر الزمالك x بيراميدز

طريقة عمل العاشورة .. 6 وصفات متنوعة أبرزها الحجازية ..صور

ضوابط وشروط.. اتحاد الكرة يحدد موعد إجراء قرعة الدوري الممتاز

قرار جديد من فايلر قبل مواجهة الأهلى لـ كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

تحذير شديد اللهجة من اليونان لـ تركيا

المستشفى يفتح أبوابه .. مصاب جديد في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنى عمرو دياب ولينا احمد الفيشاوي.. أبناء الفنانين إثارة X إثارة على السوشيال ميديا

طريقة عمل العاشورة .. 6 وصفات متنوعة أبرزها الحجازية ..صور

اللي براسي عملته.. نوال الزغبي بأطلالة صيفية على السوشيال ميديا