جنى عمرو دياب ولينا احمد الفيشاوي.. أبناء الفنانين إثارة X إثارة على السوشيال ميديا

يثير العديد من أبناء الفنانين الجدل أكثر من ابائهم وامهاتهم.



وحظى أبناء الفنانين بإهتمام كبير من الجمهور وذلك بسبب ظهورهم على المتواصل والمثير للجدل على صفحات "الإنستجرام" والسوشيال ميديا عامة التي اصبحت الموثق الأول لحياتهم ومن هولاء..



جنى عمرو دياب

تثير ابنة عمرو دياب دائما الجدل بملابسها التي تظهر بها على الانستجرام "إطلالات جريئة".



كانت جنى ابنة عمرو دياب، اثارت الجدل مؤخرا بصورة جديدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وظهرت ابنة عمرو دياب بإطلالة غريبة حيث ارتدت جيمسوت أسود ، وشعر كيرلى منسدل على الكتفين.



وأمسكت ابنة عمرو دياب بقلب بلاستك بيدها معلقة “سوف آكل قلبك”.



لينا أحمد الفيشاوي:

أثارت الجدل بعد وفاة جدها فاروق الفيشاوي وعدم حضورها الجنازة والعزاء، وبررت ذلك بأنها غير قادرة على الذهاب لتوديع جدها بسبب والدها الذي منعها من الحضور، وبعد ساعات قليلة من نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطعًا مصورًا للدفاع عن نفسه عقب صدور حكم بحبسه شهرًا لعدم سداد نفقة ابنته، وتأكيده على وجود حملة ممنهجة من والدتها للتفريق بينه وبين لينا، قامت الأخيرة بالرد عبر مقطع فيديو أكدت فيه أن والدها أخبرها بعدم رغبته في تواجدها بحياته، وأنها كانت تلجأ إلى جدها فاروق الفيشاوي لحل هذه الأزمات ولكنها لا تعرف لمن تلجأ الآن .



زينب ابنة هيفاء وهبي:

اثارت زينب ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الجماهير واستقطبت عدد كبير من المتابعين لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال جمالها وإطلالتها الدائمة التي تظهر بها.



وآخر ما نشرته زينب، صورة لها عبر "انستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة جذابة بالأبيض والأسود، وكتبت على الصورة تعليق تقول : "شو حبيتوا أكتر شيء، أنا برأيي الابتسامة بتكفي بلا تهور بلا قص بلا صبغ".



شام الذهبي :

ابنة الفنانة السورية اصالة، شام الذهبي يتابعها الكثير من الجماهير على صفحتها الشخصية أثارت حالة من الجدل بعدما نشرت صورة جديدة عبر حسابها على “إنستجرام”.



وتظهر شام دائما بملابس غير متكلفة ومحتشمة وكانت آخر صورة وهي تقف أمام جدار خشبي خاص بعيادة تجميلية.



وعلقت عليها قائلة: “إنه فصل جديد من حياتي. أنا متحمسة جدًا ومستعدة له مع محبتكم ودعمكم”.

