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الاقتطاف .. تعرف على أحدث طرق زراعة الشعر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:45 م
زراعة الشعر
زراعة الشعر
آية التيجي
كشف الدكتور شادي سامي استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، عن أحدث طرق زراعة الشعر التي تستخدم حاليًا في المراكز الطبية العالمية، مشيرا إلى تقنية زرع الشعر بطريقة الاقتطاف والتي يتم استخدامها في أفضل مراكز زرع الشعر بالعالم، عن طريق اقتطاف البصيلات من المنطقة الصالحة وإعادة زراعتها في المناطق الخالية من الشعر.

وأوضح سامي في تصريح له اليوم، أن الاقتطاف يتم باستخدام آداة صغيرة أقل من واحد ميليمتر دون ترك ندوب أو أي آثار وهو ما يمكن من ممارسة الحياة اليومية دون الشعور بأي ألم بعدها، ويتم أخذ تلك البصيلات وحفظها إلى أن تتم زراعتها.

ولفت الدكتور شادى سامى، إلى أن طريقة الاقتطاف هي الأحدث ويتم استخدامها في أفضل مراكز زرع الشعر في العالم، وتتم حاليا في مصر بشكل محترف، وتحت اشراف أفضل الأطباء المتخصصين في زراعة الشعر بجمهورية مصر العربية.

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