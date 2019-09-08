وزير النفط العراقي: خفض الإنتاج بدءا من أكتوبر

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان اليوم الأحد إن العراق ملتزم باتفاق أوبك لخفض إنتاج الخام ويأمل أن تتوصل بغداد إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان بشأن صادرات النفط.



وقال الغضبان في بيان إن العراق سيبدأ خفض إنتاجه النفطي بموجب اتفاق المعروض الذي تقوده أوبك في غضون الأيام القادمة، ولاسيما في أكتوبر، مستغلا بدء أعمال صيانة المصافي.



وأضاف وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن العراق سيخفض إنتاج الخام من أكتوبر "العراق ملتزم باتفاق خفض الإنتاج"، موضحا أن محادثات بغداد لتوحيد صادرات النفط مع إقليم كردستان شبه المستقل "وصلت إلى مراحل متقدمة".