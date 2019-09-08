اتحاد الناشرين: غرامة تزوير الكتب 10 آلاف جنيه.. ولدينا 1200 دار نشر.. فيديو

قال سعيد عبده، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن تزوير الكتب، وتقليد العلامة التجارية لدار النشر، تؤدي إلى وقوع خسائر فادحة تحد من استمرار عمل أي دار نشر.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «يجب حماية الناشر والصناعة الجيدة، وعمل إعفاءات على الورق وماكينات الطباعة، وتخفيض الرسوم الجمركية لخروج الكتاب»، مؤكدا على ضرورة دعم تصدير الكتاب، وليس فرض رسوم جمركية عليه مثل أي سلعة.



وأوضح رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن ما يقرب 1200 ناشر يعملون في مصر، ويصدرون الكتب لمختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن عقوبة تزوير الكتب في القانون الجديد تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه لـ 10 آلاف جنيه.