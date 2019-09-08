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رياضة

نهائى كأس مصر.. جماهير الزمالك تهتف لـ عمرو الجناينى لهذا السبب

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:54 م
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
حسام الحارتي
هتفت جماهير نادي الزمالك المتواجدة باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية لـ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم قبل انطلاق نهائي كأس مصر الذي يجمع بين فريقي الزمالك ومنافسة نادي بيراميدز.

ووجهت جماهير نادي الزمالك الشكر إلي عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم قبل خوض مباراة نهائي كأس مصر التي تجمع فريقي الزمالك وبيراميدز تقديرا منهم لمجهوده في الارتقاء بمستوى الكرة المصرية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أعلن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي و محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا ويوسف اوباما
خط الهجوم: مصطفى محمد

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