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أخبار العالم

حقيقة آخر ظهور لـ أمير الكويت قبل السفر إلى أمريكا ودخول المستشفى ..صور

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:14 م
أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
حسام رضوان
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الظهور الأخير لـ أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث دخل إلى مستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية.

كان أمير الكويت قد حضر أحد مجالس العزاء للإمام الحسين في الكويت بمناسبة ذكرى عاشوراء، وذلك رغم تراجع حالته الصحية.

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح دخل أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال فحوصات طبية.

و قال الصباح إن إجراء الفحوصات دعا الأمير إلى تأجيل اللقاء المقرر عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الديوان الأميري أعلن في وقت سابق أن أمير البلاد أجرى فحوصات طبية بعد وعكة صحية تعرض لها.

وتسببت تلك الوعكة في غياب الأمير عن لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته للكويت.
حقيقة آخر ظهور لـ أمير الكويت قبل السفر إلى أمريكا ودخول المستشفى ..صور
حقيقة آخر ظهور لـ أمير الكويت قبل السفر إلى أمريكا ودخول المستشفى ..صور
حقيقة آخر ظهور لـ أمير الكويت قبل السفر إلى أمريكا ودخول المستشفى ..صور

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