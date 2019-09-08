السودان والبرازيل يبحثان التعاون في المجال التجاري والصناعي





وأشارت إلى أن الهدف من زيارة الوفد الاقتصادي والتجاري البرازيلي هو التعرف على السوق السوداني واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع صناعة اللحوم.

بحث مسؤولون من السودان والبرازيل اليوم الأحد في الخرطوم، سبل التعاون بين البلدين، في المجال التجاري والصناعي، خاصة قطاع اللحوم الحلال في السودان، إلى جانب التعاون في مجال صناعة السكر والجلود والصناعات الصغيرة.والتقى وكيل وزارة الصناعة والتجارة السوداني عبد الرحمن عجب بوفد اقتصادي وتجاري من دولة البرازيل برئاسة سفيرة البرازيل بالخرطوم باتريشيا ليما بيدرو، ضم مسؤول التجارة والتعاون الدولي بالسفارة، ومستشار وزارة التجارة والصناعة في البرازيل.وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة السوداني حرص الوزارة على إقامة شراكات صناعية وتجارية مع دولة البرازيل باعتبارها من الدول الصناعية المتقدمة، مضيفا أن السودان لديه العديد من المنتجات الحيوانية ذات الجودة العالية التي يتبع فيها السودان طريقة الحلال من مرحلة التغذية الطبيعية وحتى مرحلة التجهيز، مرحبا بالاستثمارات البرازيلية في هذا المجال.وأوضح أن بلاده ترتب لشراكات صناعية وتجارية مع دولة البرازيل في مجال إنتاج وتصنيع اللحوم الحلال، داعيا إلى أهمية التعاون ونقل الخبرات والتجارب بين السودان والبرازيل في كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية والتصنيع الزراعي.من جهتها، أعربت سفيرة البرازيل بالخرطوم باتريشيا ليما بيدرو عن رغبة بلادها في تطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي بين البرازيل والسودان خاصةً في مجال قطاع اللحوم الحلال.