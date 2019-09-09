27 مدرسة جديدة .. كيف استعدت الغربية للعام الدراسي الجديد.. صور

افتتح اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية واللواء يسرى عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية 5 مدارس جديدة بمراكز (كفر الزيات – بسيون – طنطا) بتكلفة تتجاوز 46 مليون و500 ألف جنيه بإجمالي عدد فصول 96 بطاقة استيعابية 3594 طالبا وطالبة وذلك ضمن 27 مدرسة جديدة تتوالى ا فتتاحاتهم قبل بداية العام الدراسي الجديد.

حيث بدأ محافظ الغربية ورئيس هيئة الأبنية التعليمية جولة افتتاحات المدارس الجديدة بمركز كفر الزيات بافتتاح مدرسة عبد الحميد يحيى للتعليم الأساسي بعزبة بريشة المقامة على مساحة 1347م2 بتكلفة 7 ملايين و658 ألف جنيه بإجمالي 11 فصل مقسمين على ( 2 فصل رياض أطفال – 6 فصول ابتدائي – 3 فصول إعدادي) وتستوعب 585 طالبا وطالبة.

كما أفتتحا أيضاً مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات بنطاق مدينة كفر الزيات المقامة على مساحة 2389 م2 بتكلفة 10 ملايين و121 ألفا و760 جنيها والتي تضم 24 فصلا دراسيا بالإضافة إلى 4 فصول رياض أطفال بطاقة استيعابية 517 طالبا وطالبة.

وتابع محافظ الغربية جولته بإفتتاح مدرسة عزبة البهوتى للتعليم الأساسي "فريدة هانم السيسي" بمركز بسيون المقامة على مساحة 1399م2 بتكلفة 7 ملايين و481 ألفا و562 جنيها والتي تضم 11 فصل دراسي (2 فصل رياض أطفال – 6 فصول إبتدائي – 3 فصول إعدادي) وتستوعب 302 طالب وطالبة.

أما في مركز ومدينة طنطا أفتتح محافظ الغربية ورئيس هيئة الأبنية التعليمية مدرسة عادل العبد للتعليم الأساسي بقرية شبرا النملة المقامة على مساحة 2102م2 بتكلفة 8 ملايين و925 ألفا و562 جنيها وتضم 22 فصلا دراسيا (4 رياض أطفال – 12 إبتدائي – 6 إعدادي) وتستوعب 990 طالب وطالبة.

كما افتتحا أيضاً مدرسة دفرة الرسمية لغات المقامة على مساحة 2582م2 بتكلفة 12 مليونا و346 ألفا و460 جنيه وتضم 4 فصول رياض أطفال و24 فصل دراسي وتستوعب 1200 طالب وطالبة.

وخلال الأفتتاحات؛ أكد محافظ الغربية أنه لأول مرة لن تتجاوز كثافة الطلاب بالفصول 45 طالب بدلاً من كثافة الأعوام السابقة التي قاربت 90 طالبا بالفصل الواحد مما يساعد على توفير مناخ تعليمي متميز لجميع الطلاب.

جاء ذلك ببذل جهداً كبيراً والتكاتف بين السلطة التنفيذية والتشريعية وعقد عدة اجتماعات عديدة لوضع الحلول الفعلية لضمان عدم تجاوز كثافة الطلاب بالفصل عن 45 طالبا والاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة لتقليلها خلال الأعوام القادمة عن طريق التوسع في إنشاء المدارس والتوزيع العادل للطلاب على جميع المدارس.

كما أصدر تعليماته المشددة لوكيل وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على مديري المدارس بأن كل منهم مسئول عن المدرسة والطلاب بشكل كامل كل في نطاق مسئوليته والعمل على الصيانة الدورية للمدارس واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة الطلاب بالمدارس ، وكذا وضع سلات قمامة بجميع الفصول والطرقات والفراغات لغرس ثقافة وضع القمامة في أماكنها.

ووجه محافظ الغربية أيضاً بالعمل على تنمية الروح التنافسية بين الطلاب من خلال تنظيم العديد من المسابقات على مستوى المدارس العامة واللغات والعمل على تنمية واكتشاف المواهب من خلال التنسيق مع مديرية الثقافة بالغربية ، وتنظيم يوم رياضي متكامل للطلاب بمراكز الشباب عن طريق الإشتراك مع مديرية الشباب والرياضة وتنظيم رحلات مدرسية إلى متحف أثار طنطا لتوعية الطلاب بعراقة وطنهم وغرث روح الانتماء .