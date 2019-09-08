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أخبار البلد

رئيس مصر للطيران: أسعار تنافسية للتذاكر مع زيادة أسطول الشركة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:11 م
الطيار أحمد عادل
الطيار أحمد عادل رئيس القابضة مصر للطيران
نورهان خفاجي
صرح الطيار احمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، أن الطائرة الجديدة من طراز ايرباص 300-220A التى انضمت لاسطول طائرات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية تمثل تحقيق جوانب إيجابية كثيرة للشركة ، من اهمها تقليل نفقات وإقتصاديات التشغيل للطائرة بنسبة تصل ألى 20% تقريبا مقارنة بالطراز السابق ( امبراير)بالأضافة الى تمكين الشركة من عرض منتج أكثر تقدما وكفاءة مما يحوز رضاء عملاء شركة مصر للطيران

وأضاف أحمد عادل، فى تصريحات صحفية، على هامش حفل إستلام الطائرة الأولى ضمن صفقة تضم 12 طائرة تتسلمها الشركة بحلول نهاية عام 2019، أن هذة الطائرات الجديدة تأتى ضمن خطة تجديد وإحلال اسطول شركة إكسبرس التى تم دمجها مؤخرا مع شركة مصر للطيران لتعملا مع فى كيان واحد ، مشيرا إلى ان الطائرات ال12 الموجودة فى اسطول أكسبرس وهى من طراز امبرير سيتم طرحها جميعا للبيع مع إتمام عملية الأحلال بصورة كاملة.

واكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الطائرات الجديدة تتمتع بمزايا متتعدة حيث تبلغ سعة المقاعد بها 140 مقعدا بالأضافة الى امكانية التحليق لمدة تصل الى ست ساعات ، مما يجعلها مؤهلة للعمل على الخطوط الداخلية والأقليمة وجنوب (وروبا ، وهو الأمر الذى سيطعى مجالا اوسع للتوسع فى شبكة خطوط مصر للطيران.

واضاف أن تطوير أسطول الشركة وزيادة عدد الطائرات يتيح لها امكانية المنافسة باسعار التذاكر لوجود سعة مقعدية أكبر مما يشجع على جدب مزيد من العملاء لشركة مصر للطيران

وأشار أحمد عادل، أن هناك 300 طيار جديد انضموا مؤخرا للشركة وهم يتلقون تدربياتهم الآن تزامنا مع زيادة إسطول الشركة الذى سيصل لنحو 72 طائرة بحلول منتصف 2020.

وعن دمج شركة اكسبرس مع شركة مصر للطيران فى كيان واحد ،اكد عادل أن هذا القرار جاء بعد دراسات مستفيضة ومطولة وهو يخضع للمتابعة الدائمة أول بأول لدراسة نتائج التطبيق على أرض الواقع، مشيرا ان هذا الاجراء كان ضروريا لخفض نفقات التشغيل وإتخاذ القرارات بصورة سليمة.

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