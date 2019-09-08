قيادة كبيرة.. أحمد موسى مفاجأة تزلزل كيان الإخوان الليلة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مفاجأة مدوية ستظهر معه على الهواء خلال ساعات، وهي أكبر قيادة انشقت مؤخرًا عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا، لكشف الكثير من خبايا وجرائم الإخوان وكيفية تجنيدهم من قبل المخابرات التركية.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلًا: "أكبر قيادة في الجماعة الإرهابية هيكون عندنا خلال ساعات على الهواء، وسيكون مفاجأة لعصابة الجاسوس محمد مرسي والجماعة الإرهابية، لأنه يمتلك تفاصيل وكواليس عن عناصر الجماعة الإرهابية".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "سيكون معنا قيادة مهمة جدًا، وكان قريبًا من كل القيادات وعلى رأسهم مرسي والشاطر، وكان متواجدًا في بؤرة رابعة الإرهابية ثم سافر إلى تركيا وعاش مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية هناك وعلى علم بكل الكواليس والتفاصيل".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" مفاجأة مدوية ستلف التنظيم في الداخل والخارج ولن نذكر اسمه وصفته إلا في يوم ظهوره معنا على الهواء، وهو أكبر قيادة منشقة عن التنظيم خلال العشر سنوات الماضية، ويمتلك كمًا هائلًا من المعلومات عن تنظيم الإخوان الإرهابي".