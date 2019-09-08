ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد العثور عليه جثة هامدة.. تفاصيل مثيرة حول هوية مسئول حزب الله وسبب وفاته

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:15 م
صدى البلد
حسام رضوان
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بالعثور على جثة مسؤول سابق في حزب الله اللبناني داخل منزله في ضاحية بيروت الجنوبية.

فيما قال موقع "ملحق" إن هناك أنباء تتحدث عن انتحار هذا المسؤول.

وكانت الوكالة الرسمية قالت إنه تم العثور على المسؤول (علي ح.) جثة هامدة داخل شقته.

ويقول الموقع إن المقصود بهذا الاسم هو الشيخ علي حاطوم المسؤول السابق لمنطقة برج البراجنة، والمسئول الحالي في "السرايا اللبنانية" لمقاومة إسرئيل في بيروت والضاحية الجنوبية.

بينما قالت وسائل إعلام لبنانية أخرى أنه تم العثور على حاطوم مقتولا برصاصة في رأسه.


بعد العثور عليه جثة هامدة.. تفاصيل مثيرة حول هوية مسئول حزب الله وسبب وفاته

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرض لأزمة قلبية أثناء نومه.. العثور على جثة شاب داخل شقته في المنصورة

حزب الله: التحقيقات لم تؤكد حتى الآن هدف الطائرتين الإسرائيليتين

سقطتا فى بيروت.. حزب الله يسلم الجيش اللبنانى طائرتين إسرائيليتين

حوادث صباحية.. مصرع طالب صعقا بالكهرباء أثناء صيده الأسماك فى سوهاج.. العثور على جثة مسنة داخل شقتها.. جهود مكثفة لضبط بائعة قتلت مدرسا بالدقهلية

العثور على مسئول في حزب الله اللبناني جثة هامدة

ترشيحاتنا

مفاجآت مدوية فى تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

سر إصرار عمر خربين على الانتقال لـ بيراميدز

بدون اكسسوارات.. زينة تتألق بإطلالة كلاسيكية جديدة

شاهد | بث مباشر مباراة نهائي كاس مصر الزمالك x بيراميدز

نهائي كأس مصر .. ديسابر يعلن تشكيل بيراميدز للقاء الزمالك

بسبب دخوله المستشفى .. أمير الكويت يؤجل لقاء ترامب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. رايا أبي راشد تتألق على السجادة الحمراء.. شاهد

طريقة عمل العاشورة .. 6 وصفات متنوعة أبرزها الحجازية ..صور

اللي براسي عملته.. نوال الزغبي بأطلالة صيفية على السوشيال ميديا