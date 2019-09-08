بعد العثور عليه جثة هامدة.. تفاصيل مثيرة حول هوية مسئول حزب الله وسبب وفاته

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بالعثور على جثة مسؤول سابق في حزب الله اللبناني داخل منزله في ضاحية بيروت الجنوبية.





فيما قال موقع "ملحق" إن هناك أنباء تتحدث عن انتحار هذا المسؤول.





وكانت الوكالة الرسمية قالت إنه تم العثور على المسؤول (علي ح.) جثة هامدة داخل شقته.





ويقول الموقع إن المقصود بهذا الاسم هو الشيخ علي حاطوم المسؤول السابق لمنطقة برج البراجنة، والمسئول الحالي في "السرايا اللبنانية" لمقاومة إسرئيل في بيروت والضاحية الجنوبية.





بينما قالت وسائل إعلام لبنانية أخرى أنه تم العثور على حاطوم مقتولا برصاصة في رأسه.





