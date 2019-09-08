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رياضة

أسطورة ليفربول يرد على منتقدي محمد صلاح: لم يشاهدوا كرة القدم من قبل

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:22 م
محمد صلاح
محمد صلاح
إسماعيل محمود
دافع روبي فايلر أسطورة ليفربول الإنجليزي، عن المصري محمد صلاح ، جناح الفريق الحالي ، وذلك عقب صدامه مع زميله السنغالي ساديو ماني ، واتهامه من قبل بعض المشجعين بالأنانية.

يذكر أن أزمة قد نشبت بين محمد صلاح وساديو ماني أثناء مباراة الفريق أمام ساوثهمبتون في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي ، وخرج ماني من أرضية الملعب غاضبًا بسبب عدم تمرير صلاح الكرة له في إحدى هجمات الريدز.

فايلر: منتقدو صلاح لم يشاهدوا كرة القدم من قبل
وقال فايلر في تصريحات صحفية: للجميع الذين يعلقون ويتحدثون بدون إدراك عن كونه "طماع" أو كونه يدمر الروح المعنوية والجماعية للفريق، هل سبق و شاهدتم كرة القدم من قبل ؟، لأنه لا يمكن أن تكون هداف كبير دون أن تؤمن بأنك تستطيع التسجيل."

وأضاف فايلر:"واحد من أفضل أهدافي وأكثرهم شهرة ، كان في الأولد ترافورد ، عندما حطمت واحد من أفضل حراس المرمى في العالم ، بيتر شمايكل ، عبر جزء لم يغطيه بشكل جيد ، بالقرب من العارضة ، جعلته يبدو غبيًا ، وجعلتني أبدو رائعًا ، هدف رائع ، كان إيان راش زميلي غير مراقب في المنتصف ، هل كان يجب علي أن أمرر الكرة له ؟."

فايلر: منتقدو صلاح كانوا يصفوني بالأناني
وتابع فايلر:"'هؤلاء الناس الذين يقللون من شأن صلاح ، يجب عليهم أن يؤمنوا بذلك المبدأ، هم أنفسهم كانوا يصفوني بالأناني ، وأنني كنت أغار من إيان راش والأهداف التي يسجلها، أريد أن أقول أن ما يفعله صلاح هو ما يفعله المهاجمون، إنهم يتدربون على ذلك ، والأفضل أن يكونوا قادرين على التسجيل من 5 ياردات أو 20 أو 40 ياردة."

فايلر: لا أعرف ماذا تريد الجماهير من محمد صلاح
واختتم فايلر كلامه:"بالنظر لصلاح فأنا أرى أنه سيكمل في هذا النسق ، عندما تسجل الكثير من الأهداف لا يصفك الناس بالأناني ، لا أعرف ماذا تريد الجماهير ، هل يريدون أن يروه يسجل العديد من الأهداف أم يريدونه أن يمرر الكرة ؟ ، كلام سخيف آخر سمعته وهو أن صلاح لا يمرر لماني لأنه يشعر بالغيرة منه ، هذا هراء ورد فعل ماني هو مجرد إحباط من عدم تسجيله للكرة."

وانضم صلاح لليفربول صيف عام2017 ، قادمًا من نادي روما الإيطالي مقابل ما يقرب من 40 مليون يورو ، وقاد فريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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