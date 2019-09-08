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شكوى الأم كشفت الكارثة.. شاهد | لحظة استخراج 33 ملعقة وشوكة من معدة ابنها بالدقهلية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:28 م
همت الحسيني
حصل صدى البلد على مقطع فيديو يوضح لحظة استخراج مجموعة كبيرة من الملاعق والشوك المنزلية وفرش الأسنان من معدة شاب بالدقهلية.

وكان قد تمكن فريق جراحى بمركز الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة باستخراج عدد كبير من أدوات المائدة معالق، شوك، و خواتم وسلاسل داخل الأمعاء.

ترأس فريق الجراحي الدكتور أمجد فؤاد أستاذ جراحة الجهاز الهضمى وعضوية كل من الدكتور محمد عبد الجواد بالإضافة إلى فريق التخدير الدكتور امجد زغلول، الدكتور عماد الحفناوى كما تمت العملية بإشراف محمد الشوبرى مدير المركز.

وأوضح فؤاد أن المريض يبلغ من العمر٢٠ عاما ويعانى من ضمور بالمخ ووصل المركز وهو يعانى من آلام شديدة بالبطن تزامن معها شكوى الأم فقدان أدوات المائدة وعدد من الخواتم والسلاسل و بالفحص الطبى بالمنظار والإشعات تبين وجود أجسام غريبة تم عمل استكشاف جراحى وتم استخراج عدد من الملاعق والشوك وخاتم ذهب وسلاسل وبعض الأجسام الغريبة وتم خروج المريض من العمليات وحالته مستقرة حاليا.
شكوى الأم كشفت الكارثة.. شاهد | لحظة استخراج 33 ملعقة وشوكة من معدة ابنها بالدقهلية
شكوى الأم كشفت الكارثة.. شاهد | لحظة استخراج 33 ملعقة وشوكة من معدة ابنها بالدقهلية
شكوى الأم كشفت الكارثة.. شاهد | لحظة استخراج 33 ملعقة وشوكة من معدة ابنها بالدقهلية

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