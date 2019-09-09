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تعليم

عميد "تربية طنطا": توفير سبل الراحة للطلاب الجدد

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:01 ص
عميد تربية طنطا
عميد "تربية طنطا"
احمد علي
اكد الدكتور عبد الحميد المنشاوي عميد كلية التربية بجامعة طنطا على توفير كافة سبل الراحة للطلاب ، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، باستعداد الكلية لاستقبال تقديمات الطلاب الجدد للعام الجامعي 2019/2020.

وأوضح "المنشاوي" أن إجراءات التقديم للطلاب المرشحين أدبي عام قد بدأت اعتبارًا من السبت 7 سبتمبر 2019 وتستمر حتى الاثنين 9 سبتمبر 2019 ، على أن تكون اجراءات التقديم للطلاب المرشحين علمي عام، وعلمي رياضة عام اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2019 حتي يوم الخميس الموافق 12/9/2019.

وأضاف "المنشاوي" أن اجراءات التقديم للطلاب المرشحين أساسى أدبي تبدأ اعتبارًا من السبت الموافق 14/9/2019 حتي الاثنين 16/9/2019 ، والطلاب المرشحين أساسي علمي من الثلاثاء 17/9/2019 حتى الخميس 19/9/2019 ، والطلاب قسم الطفولة يومي السبت والأحد 21-22/9/2019.

وأشار عميد الكلية، الى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس لإجراء المقابلات الشخصية مع الطلاب ، مؤكدًا توجيهه للجان المنظمة بضرورة توفير الراحة للطلاب منذ بداية إجراءات تسليم الأوراق ، والالتزام بمواعيد التسليم، ولجان استلام الملفات للطلاب الجدد ، بالاضافة الى توفير بيان بأماكن المقابلات الشخصية وذلك طبقًا للجدول الموضح على أن يكون استقبال الطلاب الجدد بالمدرج الأكاديمي بمدخل الكلية.

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