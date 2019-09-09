عميد "تربية طنطا": توفير سبل الراحة للطلاب الجدد

اكد الدكتور عبد الحميد المنشاوي عميد كلية التربية بجامعة طنطا على توفير كافة سبل الراحة للطلاب ، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، باستعداد الكلية لاستقبال تقديمات الطلاب الجدد للعام الجامعي 2019/2020.
وأوضح "المنشاوي" أن إجراءات التقديم للطلاب المرشحين أدبي عام قد بدأت اعتبارًا من السبت 7 سبتمبر 2019 وتستمر حتى الاثنين 9 سبتمبر 2019 ، على أن تكون اجراءات التقديم للطلاب المرشحين علمي عام، وعلمي رياضة عام اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2019 حتي يوم الخميس الموافق 12/9/2019.
وأضاف "المنشاوي" أن اجراءات التقديم للطلاب المرشحين أساسى أدبي تبدأ اعتبارًا من السبت الموافق 14/9/2019 حتي الاثنين 16/9/2019 ، والطلاب المرشحين أساسي علمي من الثلاثاء 17/9/2019 حتى الخميس 19/9/2019 ، والطلاب قسم الطفولة يومي السبت والأحد 21-22/9/2019.
وأشار عميد الكلية، الى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس لإجراء المقابلات الشخصية مع الطلاب ، مؤكدًا توجيهه للجان المنظمة بضرورة توفير الراحة للطلاب منذ بداية إجراءات تسليم الأوراق ، والالتزام بمواعيد التسليم، ولجان استلام الملفات للطلاب الجدد ، بالاضافة الى توفير بيان بأماكن المقابلات الشخصية وذلك طبقًا للجدول الموضح على أن يكون استقبال الطلاب الجدد بالمدرج الأكاديمي بمدخل الكلية.
وأوضح "المنشاوي" أن إجراءات التقديم للطلاب المرشحين أدبي عام قد بدأت اعتبارًا من السبت 7 سبتمبر 2019 وتستمر حتى الاثنين 9 سبتمبر 2019 ، على أن تكون اجراءات التقديم للطلاب المرشحين علمي عام، وعلمي رياضة عام اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2019 حتي يوم الخميس الموافق 12/9/2019.
وأضاف "المنشاوي" أن اجراءات التقديم للطلاب المرشحين أساسى أدبي تبدأ اعتبارًا من السبت الموافق 14/9/2019 حتي الاثنين 16/9/2019 ، والطلاب المرشحين أساسي علمي من الثلاثاء 17/9/2019 حتى الخميس 19/9/2019 ، والطلاب قسم الطفولة يومي السبت والأحد 21-22/9/2019.
وأشار عميد الكلية، الى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس لإجراء المقابلات الشخصية مع الطلاب ، مؤكدًا توجيهه للجان المنظمة بضرورة توفير الراحة للطلاب منذ بداية إجراءات تسليم الأوراق ، والالتزام بمواعيد التسليم، ولجان استلام الملفات للطلاب الجدد ، بالاضافة الى توفير بيان بأماكن المقابلات الشخصية وذلك طبقًا للجدول الموضح على أن يكون استقبال الطلاب الجدد بالمدرج الأكاديمي بمدخل الكلية.