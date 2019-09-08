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حزب الخضر النمساوي يؤجل التشاور حول شكل الائتلاف الحكومي الى ما بعد الانتخابات

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:24 م
حزب الخضر النمساوي
حزب الخضر النمساوي يؤجل التشاور حول شكل الائتلاف الحكومي
أ ش أ
قرر حزب "الخضر" النمساوي اليوم تأجيل مشاورات مع حزب الشعب ، والذي يحتل صدارة الأحزاب في استطلاعات الرأي ، الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة فى 29 سبتمبر الجاري.
وقالت مصادر حزبية إن فيرنر كوجلر رئيس حزب الخضر ، الذي يعتبر الحصان الأسود للانتخابات المقبلة ، لا يفضل إجراء محادثات استكشافية مع حزب الشعب لبحث فرص التحالف المشترك حتى تظهر نتائج الانتخابات البرلمانية.
وذكرت المصادر أن القضية الأولى للحملة الانتخابية لحزب الخضر هي حماية المناخ ، اضافة الى إصلاح الضرائب البيئية والاجتماعية وزيادة الاعتماد على القطارات فى النقل وسرعة التحول الى السيارة الكهربائية.
وأوضحت أن العديد من النمساويين يودون ، حسب استطلاعات الرأي ، عودة حزبي الخضر و"القائمة الآن" للفوز بمقاعد فى مجلس النواب ، الا أن تجاوز نسبة 4 في المائة من أصوات الناخبين ، التي ينص عليها قانون الأحزاب لدخول البرلمان ، يمثل عقبة أمام الأحزاب الصغيرة.
وأشارت الى أن حزب "القائمة الآن" يتوقع نتائج جيدة في الانتخابات البرلمانية الجديدة بعد ما ارتفعت شعبيته بعد اعلانه كافة مصادر التمويل بشفافية ، علاوة على مطالبته بقية الأحزاب بالإلتزام بضبط الإنفاق على الحملات الانتخابية ، اضافة الى إعطاء أهمية أكبر لقضية حماية المناخ.

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