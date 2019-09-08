بشرى سارة للأهالي.. محافظ الغربية يستجيب لـ 3 شكاوى جماهيرية بكفر الزيات



قام اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية بجولة تفقدية بمركز كفر الزيات للوقوف على مستوى الخدمات والالتقاء بالمواطنين على الأرض للتعرف على مشاكلهم والعمل على تقديم الحلول الفورية لها.



وزار المحافظ قرية قصر بغداد بنطاق مركز كفر الزيات والتقى بمواطني القرية الذين شكوا من نقص في مياه الري ببحر سيف التابع لهندسة ري المنوفية ، وعلى الفور أصدر محافظ الغربية تعليماته المشددة لوكيل وزارة الري بالتنسيق مع مدير الري بالمنوفية بتطهير مجرى بحر سيف وزيادة كمية المياه وذلك خلال 24 ساعة والعرض في حالة وجود أي معوقات للتنسيق الفوري مع وزير الري والموارد المائية.



وتابع محافظ الغربية جولته بعزبة بريشة مركز كفر الزيات حيث التقى أهالي العزبة الذين اشتكوا من ضعف مياه الشرب لوقوعهم نهاية خط المياه ، حيث أصدر تعليماته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بتوفير كافة المستلزمات الخاصة بزيادة قطر عدايه مياه الشرب وربطها بخط آخر على أن يتم الإنتهاء من الأعمال قبل يوم الخميس القادم.



وفى مركز طنطا تابع محافظ الغربية جولته بقرية شبرا النملة وألتقى بمواطني القرية الذين طالبوا بتغطية 270م بترعية الشروبجى ما بين شبرا النملة ومنيل الهواشات ، حيث كلف وكيل وزارة الري بعمل دراسة عن أعمال التغطية والاستمرار في أعمال التطهير بصفة دورية.



وخلال الجولة أكد المحافظ أن أجهزة المحافظة تسير بخطى ثابتة واضحة في تحسين جميع الخدمات والانتهاء من جميع المشروعات في مواعيدها المحددة لما في صالح المواطنين.