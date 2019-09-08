نهائي كاس مصر .. الظهور الأول لـ عمرو الجنايني عقب توليه إدارة اتحاد الكرة

حرص عمرو الجنايني ، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على التواجد داخل استاد برج العرب من أجل متابعة نهائي كأس مصر والذي يجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنافسه نادي بيراميدز .



عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم

وحرصت جماهير نادي الزمالك علي الهتاف باسم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية تقديرا على مجهوده المبذول لصالح الرياضة المصرية .



تشكيل نادي الزمالك أمام بيراميدز



حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي و محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا ويوسف اوباما

خط الهجوم: مصطفى محمد



شكيل بيراميدز أمام الزمالك



حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار ومحمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وإسلام عيسى

وإيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوي



