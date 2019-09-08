ضربات أمنية ناجحة.. ضبط 1464 قضية مخدرات وضبط شخص يتاجر في تذاكر القطارات بالسوق السوداء بمحطة رمسيس

- ضبط 7 من أفراد عائلتين بقنا استخدموا الأسلحة النارية في مشاجرة

- ضبط مرتكبى واقعة سرقة 895 ألف جنيه من ثلاثة موظفين بشركة ألبان بالبحيرة - ضبط تشكيل عصابى بأسوان تخصص فى سرقة السيارات





شنت وزارة الداخلية عدة حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية خلال أسبوع لـ تأمين تنفيذ قرارات الإزالة الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف.





كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من (سائق - 32 سنة - مقيم بدائرة المركز) بسرقة السيارة الميكروباص قيادته بدائرة المركز.





تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ٤ أشخاص (عامل، سائقين، ربة منزل – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة – جميعهم مقيمين بدائرة المركز).





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وعُثر بحوزتهم على (بندقية آلية، 2 فرد محلى الصنع، 12 طلقة نارية من ذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات، وأقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى.. وتم بإرشادهم العثور على السيارة المُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة ثان أسوان.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 أفراد من عائلتين بقنا نشبت بينهم مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية.





تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بوصول ( ربة منزل - تنتمى لإحدى العائلات بناحية حمرا دوم دائرة المركز) مصابة بطلق نارى، وتم نقلها لمستشفى آخر لاستكمال العلاج.





انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال المصابة اتهمت ( مزارع - مقيم بذات العنوان - ينتمى لإحدى العائلات ) بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابتها خلال مشاجرة بين أفراد عائلتيهما تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية لخلافات على قطعة أرض زراعية بذات الناحية.





تم استهداف أفراد العائلتين والناحية بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزى وإدارة البحث الجنائى بقنا لضبط طرفى المشاجرة وكافة أشكال المخالفات أسفرت جهودها عن ضبط 7 أفراد من العائلتين طرفى المشاجرة وبحوزتهم 4 بنادق آلية وتنفيذ 2 قرار إزالة تعديات بمنزلين مملوكين لمزارعين من العائلتين.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





كما كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة من 3 مواطنين (سائق ، فرد أمن ، أمين خزينة - بشركة ألبان وأغذية) أنه أثناء سيرهم بسيارة تابعة للشركة عملهم بطريق الإسكندرية/دمنهور بدائرة المركز وبحوزتهم ( مبلغ مالى قدره 895 ألف جنيه ) لتوزيعه على موردى الألبان المتعاملين مع الشركة، فوجئوا باعتراض سيارة ميكروباص يستقلها 4 أشخاص لطريقهم، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء قاموا بتهديدهم والاستيلاء منهم على المبلغ المالى المُشار إليه وفروا هاربين.





تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة 5 أشخاص من بينهم (مشرف أمن بذات الشركة) - جميعهم مُقيمين بدائرة قسمى أول وثان الرمل بالإسكندرية.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط ثلاثة من بينهم .. وبحوزتهم ( مبلغ مالى قدره 873 ألف جنيه ، 2 طبنجة صوت ، سنجة ، السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة على النحو السابق الإشارة إليه وقرر مشرف الأمن بالتخطيط لإرتكابها وإمداد أحد المتهمين "شقيقه" بمعلومات عن خط سير السيارة والمبالغ المالية التى بحوزتهم والمكان الأمثل لاعتراض المجنى عليهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجار تكثيف الجهود لضبط الهاربين.





كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 أفراد من عائلتين بقنا نشبت بينهم مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية.





تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بوصول ( ربة منزل - تنتمى لإحدى العائلات بناحية حمرا دوم دائرة المركز) مصابة بطلق نارى، وتم نقلها لمستشفى آخر لاستكمال العلاج.





على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال المصابة اتهمت ( مزارع - مقيم بذات العنوان - ينتمى لإحدى العائلات ) بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابتها خلال مشاجرة بين أفراد عائلتيهما تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية لخلافات على قطعة أرض زراعية بذات الناحية.





تم استهداف أفراد العائلتين والناحية بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزى وإدارة البحث الجنائى بقنا لضبط طرفى المشاجرة وكافة أشكال المخالفات أسفرت جهودها عن ضبط 7 أفراد من العائلتين طرفى المشاجرة وبحوزتهم 4 بنادق آلية وتنفيذ 2 قرار إزالة تعديات بمنزلين مملوكين لمزارعين من العائلتين.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمحطة سكك حديد مصر برمسيس بالقاهرة، وبحوزته (45) تذكرة لقطارات الوجه القبلى "درجة ثانية" تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء بأعلى من قيمتها بقصد التربح.





وبمواجهته أقر بحصوله على التذاكر المُشار إليها، من صرافين "محددين" بذات المحطة، لبيعها بالسوق السوداء مقابل منح كل منهما مبلغ (10 جنيهات) عن كل تذكرة .





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الصرافين، وبمناقشتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التربح ماديًا جراء عملية البيع .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





كما نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 1464 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1627 متهما خلال 24 ساعة.





وتمكنت الأجهزة من ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 255,358 كيلو جرام، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 911,63 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 1,327 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 21,874 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 1,555 كيلو جرام.



