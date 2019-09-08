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رياضة

نهائى كاس مصر .. شيكابالا يتلاعب بدفاع بيراميدز بمهارات رائعة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:41 م
شيكابالا
شيكابالا
عمرو ابوبكر
انطلق الشوط الأول من المباراة التي تقام بين فريقي الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات نهائي كأس مصر على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية.

فرصة هدف الزمالك الأول في شباك بيراميدز
حصل فريق الزمالك على ركلة ركنية من الجهة اليسرى، وتصدى لها نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، ولعبها داخل منطقة الجزاء، وارتقي أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ولكن سقطت من بين يديه إلى فرجاني ساسي الذي سددها بشكل غريب خارج المرمى.

مهارة شيكابالا مع الزمالك أمام بيراميدز 
توغل محمود عبد الرازق شيكابالا بين دفاعات فريق بيراميدز، في الدقيقة 17 من عمر المباراة و بمهارته تمكن من الدخول إلى منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية على يسار الشناوي حارس مرمى الزمالك ولكن تخرج عن المرمى بسنتيمترات. 

تشكيل الزمالك امام بيراميدز ..
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي و محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا ويوسف اوباما
خط الهجوم: مصطفى محمد

تشكيل بيراميدز امام الزمالك ..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار ومحمد حمدي
خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وإسلام عيسى
وإيريك تراوري
خط الهجوم: جون أنطوي

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